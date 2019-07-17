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Salihlili karateciler Denizli’de madalyaları topladı

Denizli’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası DEKAİ-DO Karate Turnuvası ve Milli Takım Eğitim Kampında mücadele eden Salihli Belediyespor Karate Takımı, elde ettiği derecelerle madalyaları topladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
Salihlili karateciler Denizli’de madalyaları topladı

Denizli’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası DEKAİ-DO Karate Turnuvası ve Milli Takım Eğitim Kampında mücadele eden Salihli Belediyespor Karate Takımı, elde ettiği derecelerle madalyaları topladı.


Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı turnuvada, Manisa’yı Salihli Belediyespor 9 sporcu ile temsil etti. Turnuvada Salihli Belediyespor Karate Takımı, kata ve kumite kategorisinde mücadele ettiği turnuvada, 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Salihli Belediyespor Karate Antrenörü Çilem Gençtürk Çatal, uluslararası turnuvalarda tecrübe kazandıklarını belirterek, “Öncelikle kampımızın verimli geçmesinde önemli katkıları olan tüm hocalarımıza ve Milli Takım Antrenörü Cengiz Çınar ile teşviklerinden dolayı Türkiye Karate Federasyon Başkanı Esat Delihasan ile Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya bizlere verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederim” dedi.


Turnuvada 34 kiloda Sudenaz Durgun ve 50 kiloda Şeymatuğ Otlu Kumitede şampiyon olurken, 30 kiloda Döne Yılmaz Kumite ve Katada 3., 35 kiloda Başak Tepe Kumitede 2., 40 kiloda Zeynep Metin Kumitede 3. Katada 2., 40 kiloda İrem Yılmaz Kumitede 2., 45 kiloda Esma Hilal Tercan Kumitede 2. oldu. Antrenör Gençtürk, 21-25 Ağustos 2019 tarihlerinde milli sporcuların da yer aldığı 12 ülkeden sporcuların katılacağı Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında Salihli Belediyespor Karate Takımının Türkiye’yi temsil edeceğini söyledi.


Madalya kazanan Belediyespor’lu karatecileri kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
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