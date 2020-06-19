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Aktüel

Salihli’de yeni encümen üyeleri ilk kez toplandı

Salihli Belediye Meclisi tarafından bir yıllık süreyle seçilen Encümen Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı’nda ilk toplantısını korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:59:06 -
Salihli’de yeni encümen üyeleri ilk kez toplandı

Salihli Belediye Meclisi tarafından bir yıllık süreyle seçilen Encümen Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı’nda ilk toplantısını korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştirdi.


Salihli Belediyesi’nin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 aylık aranın ardından gerçekleştirilen Haziran ayı Meclis toplantısında Encümen Üyeliklerine, MHP Meclis Üyeleri Esra Gündoğdu ve Ahmet Yılmaz ile AK Parti meclis üyesi Mehmet Uyğun seçilmişti.


Belediye Encümen Salonunda yeni üyelerle yapılan ilk toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Yeni encümen üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı hayırlı olsun. Çalışma arkadaşlarıma bana bu hizmet yolunda yardım ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirilen encümen toplantısında gündeme alınan maddeler görüşülerek, karara bağlandı.

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