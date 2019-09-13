0553 313 94 23

Salihli’de okul servislerine sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafik polisleri ile birlikte Salihli’de öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:43
Salihli’de okul servislerine sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafik polisleri ile birlikte Salihli’de öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi. Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla okul servis araçlarını denetleyen ekipler, standartlara uygun olmayan araçlara cezai işlem uyguladı.


2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Şehrin çeşitli noktalarında periyodik olarak araçları denetleyen ekipler, bu kez Salihli’deki okul servis araçlarını kontrolden geçirdi. Öğrencilerin güvenli bir yolculuk sağlayabilmesi amacıyla tüm detayları inceleyen ekipler, yasal koşullara uygun olmayan araçların şoförlerine cezai işlem uyguladı. Okul servislerinin denetim kriterlerine göre gerekli kontrolleri yaptıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Bu kapsamda Salihli ilçemizde okul servislerini trafik polisleriyle birlikte gerekli kontrolden geçirdik. Standartlara uygun olmayan araçlara cezai işlem uyguladık. Denetimlerimizin devam edeceğini belirtiyor, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu’da, adliye lojmanlarından hırsızlık yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi
    1. Bolu’da, adliye lojmanlarından..
    2. Yetim Vakfı çocuk istismarına karşı..
    3. Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan..
    4. 5 bin personel alımı için başvurular..
    5. Küçük Emir kulağının açılması için..
    6. Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
    7. İstanbul'da 3 öncelikli projeye destek
    8. Şadırvanlı Han yeniden hayat buluyor
    9. Londra'ya Bayraktar İHA damgası!..
    10. "İran ve İsrail yeniden müttefik olacak"
    11. Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    12. Van'da düştükleri kuyuda mahsur kalan..
    13. Google Earth 22 yıllık kayıp davasını..
    14. Mandalina bahçeleri eski günlerine..
    15. Restoran önündeki cinayetin davası..
    16. Seçer, Tarsus’ta ’Aşure Lokması’..
    17. "Sadece ünlü olmak isteyenlerle işim..
    18. Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir..
    19. Rektör Şevli’den Kaymakam Savar’a..
    20. Rejim ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları..
    21. Özel yüzücüler Avrupa'da kulaç atacak
    22. Osmaneli’nde elektrik hatları yer..
    23. Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını..
    24. Dünya şampiyonu boksör Başkan Böcek’i..
    25. Kreşlerde yeni eğitim yılı başladı
    26. Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa..
    27. Turistler şehrin merkezinde erik dalı..
    28. Rektör Şevli, Muradiye MYO’yu ziyaret..
    29. Anadolu Ateşi, Urla’yı ısıttı
    30. Keşan'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...