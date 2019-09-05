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Salihli’de kurtuluş coşkusu 97’inci kez yaşandı

Manisa’nın Salihli ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümü atlı birlikler ve mehteran takımının katıldığı törenlerle kutlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:19
Salihli’de kurtuluş coşkusu 97’inci kez yaşandı

Manisa’nın Salihli ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümü atlı birlikler ve mehteran takımının katıldığı törenlerle kutlandı. Kutlama etkinliklerinde Türk Yıldızları Salihli semalarında selamlama uçuşu yaptı.


Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen tören Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın anıta çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bugün 5 Eylül, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının Salihli’de destan yazdığı, Salihli’nin karanlıktan sonsuz aydınlığa kavuştuğu, ‘Ya istiklal ya ölüm’ emrinin, Salihli’de istiklal olduğu, düşmana bu toprakları dar ettiğimiz, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin Salihli’de zaferle taçlandığı gündür. Bugün Salihli’nin düğünü, bayramıdır. Bugün hepimize kutlu olsun” dedi.


Salihli’nin tarih boyunca sayısız medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Kayda, “Bugün altın şehrimiz Salihli emin ellerdedir. Bize emanet edilen bu güzel şehrimize, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar her alanda Salihli için çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarımızla, doğalgaz atılımlarımızla, kültürel etkinliklerimizle Salihli’yi Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir aşkla hazırlıyoruz” diye konuştu.


Törende Salihli Evren Anadolu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Melih Kemaloğlu şiir okurken, Halk Oyunları ekibi gösterilerini sunarken, Mehter Takımı ise mini konser verdi. 5 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından tüm şehitlerimiz için dua okunurken, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi filosu Türk Yıldızları Salihli semalarında selamlama uçuşu yaptı.


Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Büyük Taarruz Atlı Birliğini canlandıran ekip Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya Türk Bayrağı teslim etti. Atlı Birlikler mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.


Şehitlik önündeki törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:19
  1. doğa
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