0553 313 94 23

Salihli’de Kızılay kurban bağış standı açtı

Türk Kızılay Salihli Şubesi tarafından vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında vatandaşların kurban bağışını almak üzere Sevgi yolu girişinde stant açtı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
Salihli’de Kızılay kurban bağış standı açtı

Türk Kızılay Salihli Şubesi tarafından vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında vatandaşların kurban bağışını almak üzere Sevgi yolu girişinde stant açtı.


Kızılay’ın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyası 2019 yılında da devam ederken, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Türk Kızılay Salihli Şubesi tarafından Hamidiye Camisi yanında kurulan stantta kurban vekaletleri hayırseverlerden alınıyor. Kızılay Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal, kampanya kapsamında hayırseverlerin kurban bağışlarının usulüne uygun olarak kesileceğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.


“Kurban’ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla kampanyayı sürdürdüklerini dile getiren Musal, 2019 senesi için kurban vekalet fiyatlarının yurt içi hisse bedelinin 850 TL, yurt dışı hisse bedeli ise 725 TL olarak açıklandığını anımsattı. Kızılay Gönüllüleri’nin de destek verdiği stantta Türk Kızılayı’na kurban vekaletlerini vermek isteyen vatandaşlara bilgilendirmelerde de bulunulduğunu belirten Musal “Hayırseverlerimiz Salihli Sevgi Yolu girişinde bulunan Bağış standımıza veya Kurudere Caddesinde bulunan Şube Binamızda Makbuz karşılığında kurban bağışlarını verebilirler” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarı’nda
    1. Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarı’nda
    2. Başak Koleji iki firma ile hizmet..
    3. Adıyaman’da 3 ilçenin kaymakamı değişti
    4. Bağlar’ın sporcu ordusu
    5. İmam Hatip öğrencileri robot..
    6. Kaş’ta konteyner hırsızı yakalandı
    7. "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi"..
    8. Four Seasons Otel, sandalye parası..
    9. Bilinçli tarım verimi yükseltti
    10. Ahlat Kaymakamlığına Tutak Kaymakamı..
    11. Siirt’te çayda mahsur kalan..
    12. Selçuklu Belediyesi tahsilatları artık..
    13. Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı..
    14. Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem
    15. Premier Lig’de 2019-2020 sezonunda..
    16. Derin dondurucuları değil gönülleri..
    17. İstanbul trafiğinin bayram raporu
    18. İstanbul'da hırsızlık yapan 4 kişi..
    19. Çukurca’da 2 terörist hava harekatıyla..
    20. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı..
    21. İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze..
    22. Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’..
    23. Hayvan pazarında bayram yoğunluğu
    24. Trabzon’da turist ishali paniğe neden..
    25. İzmir’de deprem son dakika kaç..
    26. Beşiktaş'tan transfer bombası Riza..
    27. Öğretim üyelerinin akademik..
    28. İzmir’de korkutan deprem
    29. Erbil saldırısının planlayıcılarına..
    30. Sevimli dostlar sıcak yuvalara..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru