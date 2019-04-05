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Seçim 2019 Sayfası

Salihli’de Başkan Kayda mazbatasını aldı

Salihli Belediye Başkanlığına 2.

05 Nisan 2019 Cuma 17:21
Salihli’de Başkan Kayda mazbatasını aldı

Salihli Belediye Başkanlığına 2. kez seçilen Zeki Kayda, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cemal Güneri’nin elinden aldı.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde en yakın rakibi Millet İttifakı adayı CHP’li Mazlum Nurlu’ya 2 bin 608 oy fark atan Cumhur İttifakının MHP’li adayı Zeki Kayda, Salihli Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Başkanlığa 2. kez seçilen Zeki Kayda ve belediye meclis üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Kayda ile meclis üyelerinin mazbatalarını Kaymakam Levent Kılıç ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cemal Güneri verdi.


Demokrasi adına önemli olan bir seçimi geride bıraktıklarını belirten İlçe Seçim Kurulu Başkanı Güneri, “Huzur içerisinde gerçekleştirdiğimiz seçimlerde MHP’nin adayı Zeki Kayda başarılı çıkıp, mazbatayı almaya hak kazanmıştır. Kendisine hizmetlerinde başarılar diliyorum. Salihli halkına hayırlı olsun” dedi.


Belediye Başkanı Zeki Kayda ve meclis üyelerine görevin hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Levent Kılıç ise, “Artık bundan sonra hep beraber Salihli’ye en iyi hizmeti nasıl yaparız, onu düşünüp, bunun gayreti içerisinde olacağız. İnşallah Salihli’yi bir üst lige çıkarma adına gayret içinde olacağız” diye konuştu.


Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı olarak mazbata almanın güzel bir duygu olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli’de hizmetin sürmesi anlamında virgül koyduğumuz noktadan devam etme günüdür. Salihli’de 31 meclis üyesi arkadaşımızla 5 yıllık görev süresince görev yapacağız. Bugün itibari ile rozetlerimizi çıkarıp, yeniden hizmet rozetimizi taktık. Önümüzdeki süreçte 5 yılda kazandırdığımız hizmetlerin daha fazlasını büyükşehir ve Cumhur İttifakının gücü ile şehrimize kazandıracağız. Çünkü Salihli olarak bugün daha güçlüyüz.” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:21
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