Salihli OSB’de 10 bin kişilik istihdam hedefi

Doğalgaz ile birlikte yatırımcıların gözdesi haline gelen Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrikalar hızla yükseliyor. Yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelen Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 10 bin kişinin istihdamı hedefleniyor.

Ege Bölgesi’nin yatırımcılar için her geçen gün daha cazibe merkezi haline gelen Salihli OSB’de 5 yıl içerisinde 10 bin kişiye iş imkanı hedefleniyor. OSB Müdürü Çağrı Duygu ile birlikte OSB 1. etap ve 2. etapta incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, yatırımcının gözdesi, üreterek büyüyen Salihli OSB’nin 2023 yılında altın yılını yaşayacağını söyledi. Başkan Kayda, “Göreve geldiğimiz 5 yıllık süre içerisinde müteşebbis heyetten aldığımız yetkiye dayanarak, belediye imkanlarını kullanıp, OSB 2.etapta kamulaştırma işlemlerini tamamladık. Daha sonra hızlı bir şekilde parsel tahsislerini bitirip, yatırımcıları Salihli Organize Sanayi Bölgesi 2. etabına yatırım yapmaya davet ettikten sonra parselleri yatırımcılara vermeye başladık. Bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle bu bölgede tam 27 fabrikaya imza attık” dedi.

10 bin kişiye istihdam sağlama hedefi

Şu an OSB 1.etabın yüzde yüz doluluk oranı ile çalıştığını vurgulayan Başkan Kayda, “2014 yılında göreve başladığımızda OSB 1. etapta bin 400 işçi çalışıyordu. Ancak şu an 1. etap işsizlerin umudu oldu ve çalışan sayısı 3 bin 400 işçiye ulaştı. OSB 2. etapta verdiğimiz 27 fabrikadan bir kısmı Ağustos ayı itibari ile işçi alımına başlayıp, daha sonra faaliyete geçecek. Şu an 2. etapta hummalı bir çalışma var ve Norm Cıvata fabrika binasını yükseltiyor. Agrobest ilaç firması inşaata başladı ve temel atma noktasına geldi. Öküzgözü Şarapçılık ve diğer işletmeler ruhsat alma noktasına geldi. 27 fabrikada birçok gencimize iş kapısı açıyoruz. Hedefimiz burada 10 bin insanımıza iş ve ekmek kapısını aralamaktır” diye konuştu.

"Ege Bölgesi’nin parlayan bir yıldızı olacak"

Salihli OSB’ye doğalgazın adım adım yaklaştığını belirten Başkan Kayda, “Doğalgaz ile birlikte geriye kalan yaklaşık 240 dönüm arazimizi de yine büyük fabrikalara ve yatırımcılara vermeyi düşünüyoruz. Bin 350 dönüm alandan elimizde 240 dönümü kaldı. Altyapısı bitmiş, elektrik, su, telefonu her şeyi bitmiş bir 2. organize sanayi bölgesi şu anda önümüzde duruyor. Hedefimiz 10 bin insanımıza ekmek kapısını aralamaktır. Çünkü biz bu sözü verdik. Şu anda vermiş olduğumuz fabrikalar ve 1. etaptaki fabrikalarla birlikte çalışan işçi sayısı 7 bin 500’e ulaştık. Önümüzdeki yılın Temmuz ayından itibaren Salihli insanımızın burada çalışıyor olacağını göreceksiniz. Bunu tüm hemşehrilerimiz görecek. Bu bizler için çok çok önemliydi. Çünkü ekonomimizin sıkıştığı, Salihli’deki işsizliğinde arttığı son günlerde, Salihli’deki işsizliğin önlenmesi için Salihli OSB 2. etabı ilçemizin can damarı, hayat damarı olacak. Biz bu konuda üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Salihli hep tarım kenti diyoruz ama onunda yanında organize sanayi bölgesi ile bu bölge Ege Bölgesi’nin parlayan bir yıldızı olacak. Salihlili hemşerilerimize hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

5 yıldır OSB Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Başkan Kayda, “Yine bu 2. dönemde bize olan inancınızdan dolayı 31 Mart’taki yetkiye dayanarak görevim devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıllık görev süremde de göreceksiniz ki, 1.dönemde verdiğim sözleri nasıl yerine getirdiysem, 2. dönemde de vermiş olduğum sözlerin yerine geldiğini göreceksiniz.Salihli sanayi şehri olma yolunda bizlerle adım adım ilerliyor. Bunu önümüzdeki 5 yılda gerçekleştireceğiz” diye konuştu.