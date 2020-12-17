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Ekonomi Salihli JES "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk jeotermal santral oldu
Ekonomi

Salihli JES "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk jeotermal santral oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:54:57 -
Salihli JES "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk jeotermal santral oldu

ANKARA (AA) - Sanko Enerji'nin Salihli'de hizmet veren jeotermal enerji santralleri, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş süreçlerini TSE'nin yayınladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzundaki koşullara uygun olarak yürüten Salihli JES, jeotermal enerji sektöründe söz konusu belgeyi alan ilk işletme oldu.

Sanko Enerji, salgın başladığından bu yana düzenli aralıklarla ofislerin ve işletmelerin dezenfekte edilmesi, çalışanlara maske dağıtılması, yemekhanelerde tek kullanımlık malzeme kullanılması, el yıkama ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin uyarı afişlerinin asılması, dönüşümlü mesai uygulaması, uzaktan çalışma, toplantı ve ziyaretçi kısıtlanması, girişlerde ateş ölçümünün yapılması gibi önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hizmet veren Salihli JES 1, JES 2 ve JES 3 santralleri toplam 69,5 megavatlık kapasitesiyle yaklaşık 200 bin konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor.

Öte yandan, Sanko Enerji Sanibey Hidroelektrik Santrali ve Barajı, haziranda TSE Güvenli Üretim Belgesi'ni alarak, enerji sektöründe bu belgeyi alan ilk işletme olmuştu. Sanibey'in ardından Sanko Enerji'nin Rize'de faaliyette olan 3 hidroelektrik santrali ve Tepekışla Hidroelektrik Santrali de bu belgeyi almaya hak kazanmıştı.

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