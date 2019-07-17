0553 313 94 23

Salihli Belediyespor ligden çekildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, kulüp yönetim kurulunun aldığı karar çerçevesinde ligden çekildiğini açıkladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
Salihli Belediyespor ligden çekildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, kulüp yönetim kurulunun aldığı karar çerçevesinde ligden çekildiğini açıkladı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Salihli Belediyespor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar sonucunda bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Buna göre, ülkemizin ve kulübümüzün de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2019-2020 Futbol Bölgesel Amatör Ligine yarışmacı takım olarak katılmama kararı alınmıştır. Bu kararı almadan önce kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda birçok kişi, kurum ve kuruluşlar ile görüşülmüş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bunun neticesinde de böyle bir karar alma zorunluluğu doğmuştur. Bundan sonraki süreçte, Salihli Belediyespor Kulübü olarak alt yapı çalışmalarına önem verip Salihlimizdeki tüm yetenekli çocuk ve gençlerimizi spora teşvik etmeyi ve Türk sporuna kazandırmayı hedeflemekteyiz. Salihli Belediyespor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu olarak tüm branşlardaki alt yapı çalışmalarına devam edeceğimizi beyan eder, aldığımız kararın hayırlı olmasını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" sözlerine yer verildi.


Öte yandan Salihli Belediyespor 2017-18 sezonunda oynanan play-out maçı sonrası adını Bölgesel Lige yazdırmış ve geçtiğimiz sezon da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doru ve Karatay’ın maceraları Piazza’da devam edecek
    1. Doru ve Karatay’ın maceraları..
    2. Park halindeki aracın içinden çanta..
    3. Endemik bitkiler, Türkiye’nin ilk Doku..
    4. Ayaklarını direksiyona uzatarak ölümü..
    5. Eski Microsoft çalışanı "dijital..
    6. Brezilya'da sahte lüks araç üreten..
    7. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni..
    8. Bakan Kasapoğlu önce gençlerle..
    9. Bu kafe doyururken eğitiyor
    10. Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
    11. Sakarya sahillerinde 47 günde 363 kişi..
    12. İran'dan Pompeo'ya "balistik füze"..
    13. Dilencinin üzerinden servet çıktı
    14. 27 yıl sonra Malkara’ya ilk kez kadın..
    15. Büyükşehir’den Varsak Yaylasına otobüs..
    16. Arpa balyası yüklü traktör devrildi, 1..
    17. Hisarcık’ta Kur’an-ı Kerim’i Güzel..
    18. Yarım asırdır 75 derecelik ateşin..
    19. Brezilya'daki polis operasyonları
    20. Türkiye’den Danone global yönetimine..
    21. Dereköy’de hayır yemeği
    22. Başkan Akağaç: Dumlupınar ilçemiz Türk..
    23. Kaymakam Okatan, fotoğrafçılığa merak..
    24. Altıntaş’ta kanalizasyon ve kilitli..
    25. TÜBİTAK, AR-GE personeli alacak
    26. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    27. Başkan Sarıkurt Nusratiye Mahallesi..
    28. Diriliş'e veda eden Engin Altan..
    29. "Turizm Ajansı için alınacak turizm..
    30. İzmit’in Köylerinde tırpan çalışmaları..
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!