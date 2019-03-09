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Salihli Belediyespor evinde kazanmak istiyor

Geçtiğimiz hafta Orhangazi deplasmanından galibiyetle dönen Salihli Belediyespor,yarın sahasında konuk edeceği İzmirspor’u taraftarı önünde mağlup etmek istiyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:39
Salihli Belediyespor evinde kazanmak istiyor

Geçtiğimiz hafta Orhangazi deplasmanından galibiyetle dönen Salihli Belediyespor,yarın sahasında konuk edeceği İzmirspor’u taraftarı önünde mağlup etmek istiyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup’ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 21.haftasında Ege derbisinde İzmirspor’u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’da başlayacak. Maçta Kaan Kara düdük çalacak. Kara’nın yardımcılık görevini ise İbrahim Ethem Potuk ve Müjde Arça üstlenecek.


Teknik direktör Zeki Erguvan yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında 3-1 yenildiği rakibini, bu kez seyircisi önünde mağlup ederek rövanşı almak istiyor. Karşılaşma öncesi oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 23 puan toplayan Salihli Belediyespor 8.sırada yer alırken, oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 32 puan toplayan İzmirspor ise 6. sırada bulunuyor.


BAL 8.Grupta 21.hafta programı ise şu şekilde: Altınova Belediyespor - Ödemişspor, Urganlıspor - Gülbahçespor, Burhaniye Belediyespor - Somaspor, Yıldırım Belediyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor, Çiğli Belediyespor - Orhangazi Belediyespor, Salihli Belediyespor - İzmirspor


Öte yandan grupta tüm maçlar yarın oynanıp, karşılaşmalar ise saat 14.00’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:39
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