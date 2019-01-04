Saliha Özçınar kimdir | nerelidir?

30 mart 2014 yerel seçimlerinde İzmir Kiraz ilçesi AK Parti Belediye Başkanı olarak seçilen Saliha Özçınar'ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Ak Parti Kiraz ilçe başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. İşte Saliha Özçınar hakkında merak edilen detaylar...

Saliha Özçınar kimdir?

1983 Kiraz doğumlu olan Saliha Özçınar

Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunudur.

Lider Etüt Merkezi işletmenliği yapmıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Kiraz Belediye Başkan’ı seçilmiştir.