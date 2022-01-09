Saliha Erdim'den yuva kuracak çiftlere önemli uyarı: Yaralarınızı sarmadan evlenmeyin

Yeniakit.com.tr

Vav TV'ye konuşan Aile Danışmanı Saliha Erdim, yuva kuracak çiftlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

"Kimileri evliliğin kendi tercihi olduğuna inanıyor. Ben evliliğin kader olduğu inancını taşıyanlardanım." diyen Erdim, "Terapide bir çiftle görüşmüştüm. Akşam saatlerinde kınaları olmuştu. Ertesi gün ayrıldılar. Yani Allah dilerse neticelendirir, dilerse neticelendirmez." ifadelerini kullandı.

'Yaralarınızı sarmadan asla evlenmeyin'

Panik atak ve benzeri psikolojik rahatsızlıklar yaşayan kişilerin birçoğunun yetiştikleri aile ortamında travmatik süreçler yaşadığını belirten Saliha Erdim, "Yaralarınızı sarmadan asla evlenmeyin." uyarısında bulundu.

Saliha Erdim, şöyle konuştu:

"Bu kişiler, kendisi ile savaşını bitirememiş ki başkası ile barış içinde yaşasın. Karşısındaki kişi de kendisi ile savaşta iken evlenirse bu çiftlerin kendilerini düzeltmedikleri sürece birbirleri ile savaşmaktan başka şansları yok."