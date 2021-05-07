Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında aldığı darbe sonucunda sakatlanarak hastaneye kaldırılan ve adı Beşiktaş ile anılan Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı.
Süper Lig’in 39’uncu haftasında oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında yüzüne aldığı darbe sonucunda sakatlanan 27 yaşındaki Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan kontroller sonrasında elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edilen başarılı futbolcunun ameliyatı aynı gün gerçekleştirilmişti. Başarılı bir operasyon geçiren Salih Uçan’ın iyileşme süreci iyi gidiyor.
Yıldız futbolcunun ameliyat sonrasında dikişleri bugün alındı. Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Uçan, "Dikişler alındı" notunu düştü.
Süper Lig’in 40’ıncı haftasını bay geçecek olan Alanyaspor’da, Salih Uçan’ın kalan 2 maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.