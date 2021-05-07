  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya hava sahasını ihlal etti! Nota verildi
Şenol Güneş'ten Devler Ligi finali açıklaması
Altının fiyatı yükseldi
Müslüman İspanyollar, Endülüs İslam döne
Spor Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı
Spor

Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı

Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında aldığı darbe sonucunda sakatlanarak hastaneye kaldırılan ve adı Beşiktaş ile anılan Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:34:00 -
Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı

Süper Lig’in 39’uncu haftasında oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında yüzüne aldığı darbe sonucunda sakatlanan 27 yaşındaki Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan kontroller sonrasında elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edilen başarılı futbolcunun ameliyatı aynı gün gerçekleştirilmişti. Başarılı bir operasyon geçiren Salih Uçan’ın iyileşme süreci iyi gidiyor.

Yıldız futbolcunun ameliyat sonrasında dikişleri bugün alındı. Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Uçan, "Dikişler alındı" notunu düştü.

Süper Lig’in 40’ıncı haftasını bay geçecek olan Alanyaspor’da, Salih Uçan’ın kalan 2 maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani'den Türkiye tepkisi
Dünya

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani'den Türkiye tepkisi

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un Türkiye'ye yönelik açıklamasına çok sert tepki gösterdi...
Skandal patlak verdi! O kanala kayyım atandı
Medya

Skandal patlak verdi! O kanala kayyım atandı

Aylardır çalışanlarına maaş ödemeyen ve ücretsiz izne yollayan Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş Tv'ye kayyım atandı.
Sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı geliyor
Gündem

Sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı geliyor

Türkiye'de hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Yarın Marmara ve İstanbul’da da yağış beklenirken yurdun bazı bölümlerine kar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay