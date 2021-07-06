Salih Uçan kimdir? Salih Uçan hayatı

Beşiktaş'a transfer olduğu açıklanan Salih Uçan nereli, kaç yaşında? Beşiktaş sezonun ilk transferini sosyal medyadan açıkladı. Siyah-beyazlılar Salih Uçan'ın Beşiktaş'a transefer olduğunu duyurdu. Salih Uçan hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Salih Uçan kimdir?

Salih Uçan, 6 Ocak 1994 tarihinde Marmaris-Muğla’da dünyaya gelmiştir.

1.82 boyundaki futbolcu, orta saha mevkiinde görev yapmaktadır.

Altyapı kariyerine 2004-2008 yılları arasında formasını giydiği Marmaris Belediyespor’da başlayan genç futbolcu, 2008-2010 yılları arasında Bucaspor’da altyapıya devam etmiştir.

Profesyonel kariyerine 2010 yılınca Bucaspor’da başlayan Uçan, 2012’de Fenerbahçe’ye transfer olmuştur.

2014 senesinde AS ROMA’ya kiralanan futbolcu, 7 maça çıktı ve gol bulamadı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2008-2009 yıllarında Türkiye U-15 formasıyla 6 maça çıkan Uçan, 2013 senesinde Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymeye başlamıştır.

Salih Uçan ne kadar maaş alacak?

Bonservisi elinde bulunan Salih Uçan’a da yılda 7 milyon liradan 2+1 için toplamda 21 milyon lira ücret ödenecek.