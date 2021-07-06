Salih Uçan kimdir? Salih Uçan hayatı
Salih Uçan kimdir? sorusu merak kazandı. Beşiktaş'a transfer olduğu haberiyle gündeme gelen Salih Uçan'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Salih Uçan kaç nereli, yaşındadır? Salih Uçan’ın transfer ücreti ne kadar? İşte Salih Uçan kimdir? sorusunun yanıtı...
Beşiktaş'a transfer olduğu açıklanan Salih Uçan nereli, kaç yaşında? Beşiktaş sezonun ilk transferini sosyal medyadan açıkladı. Siyah-beyazlılar Salih Uçan'ın Beşiktaş'a transefer olduğunu duyurdu. Salih Uçan hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Salih Uçan kimdir?
Salih Uçan, 6 Ocak 1994 tarihinde Marmaris-Muğla’da dünyaya gelmiştir.
1.82 boyundaki futbolcu, orta saha mevkiinde görev yapmaktadır.
Altyapı kariyerine 2004-2008 yılları arasında formasını giydiği Marmaris Belediyespor’da başlayan genç futbolcu, 2008-2010 yılları arasında Bucaspor’da altyapıya devam etmiştir.
Profesyonel kariyerine 2010 yılınca Bucaspor’da başlayan Uçan, 2012’de Fenerbahçe’ye transfer olmuştur.
2014 senesinde AS ROMA’ya kiralanan futbolcu, 7 maça çıktı ve gol bulamadı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2008-2009 yıllarında Türkiye U-15 formasıyla 6 maça çıkan Uçan, 2013 senesinde Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymeye başlamıştır.
Salih Uçan ne kadar maaş alacak?
Bonservisi elinde bulunan Salih Uçan’a da yılda 7 milyon liradan 2+1 için toplamda 21 milyon lira ücret ödenecek.