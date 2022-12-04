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Aktüel Salih Selman’dan “kalbin reçetesi”
Aktüel

Salih Selman’dan “kalbin reçetesi”

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde “Kalbin Reçetesi” konulu konferans verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 21:44:00 -
Salih Selman’dan "kalbin reçetesi"

DURSUN SUNA

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’nun da katıldığı konferansa ilgi büyüktü. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, TÜGVA İl Temsilcisi Burak Yaşar’ın açılış konuşması, video gösterimi ve Op. Dr. Salih Selman’ın konuşması ile devam etti. Hayatın bir amacının olması gerektiğini vurgulayan Selman, iş hayatından anılar paylaşarak başından geçen ilginç durumları anlattı. Çalışmanın kıymetli olduğunu ve gençlerimizin ancak çalışarak başarılı olabileceğine belirten Selman, gençlerin sorularına da cevapladı. Program sonunda Op. Dr. Salih Selman’a, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

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