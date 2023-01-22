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Sağlık Dr. Salih Selman anlattı! Yaratılış mucizesi...
Sağlık

Dr. Salih Selman anlattı! Yaratılış mucizesi...

Dr. Salih Selman, bir bebeğin anne karnındaki yaratılış mucizesini anlatarak, "Mevlam çocuklarımıza, 'Allah yolunda gideceksin' demeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 18:19:00 - 2023-01-22 18:26:57

 Yeniakit.com.tr 

Bir bebeğin anne karnında yaşam mucizesini anlatan Dr. Salih Selman, "Çocuk anne karnındayken 350 kemiği oluyor. Annenin kaç kemiği var? 250. Mesela çocuğun kafası 4 kemikten oluşuyor. Hepsi beraber birleşik değil. Çünkü doğum kanalından gelirken pinpon topu gibi birbirine geçiyor." dedi.

Anne ile bebeğinde toplam 600 kemik olduğunu söyleyen Dr. Selman, "Annenin hamilelikte hem kendi kemiğini hem bebeğinin kemiğini güçlendirmesi için süt içerek kalsiyum alması lazım. Anne tarafından alınan kalsiyum vücudundaki bebeği de dahil 600 kemiğe parça parça gidiyor." ifadelerini kullandı.

Mucize sisteme işaret edip, "Bunu kim yapıyor?" diye soran Dr. Selman, şöyle devam etti:

"Bir vücutta Allah-u Teala'nın görevlendirdiği 180 melek vardır." der bu işleri yapan. Şimdi böyle bir mucizede sen bu çocuğa bunu söylemiyorsun ki "Aman bu kemiklerinden evvela namaz kılacaksın. Allah yolunda gideceksin." Mevlam demeyi hepimize nasip eylesin.

Salih Selman’dan “kalbin reçetesi”
Salih Selman’dan “kalbin reçetesi”

Aktüel

Salih Selman’dan “kalbin reçetesi”

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