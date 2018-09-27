Salih Müslim'in Afrin hayali güldürdü

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayıp bölgede huzur ve barış ortamını oluşturmak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardı.

Türk komandolarının bölgeye adım atmasıyla, silahlarını bırakıp kaçan YPG'li teröristler geri dönme hayalleri kurmaya başladı.

"AFRİN'İ KURTARACAĞIZ"

Bölgedeki teröristlerden önce Afrin'den kaçan PYD eski elebaşı Salih Müslim de benzer hayallere kapılmış olsa gerek.

Öyle ki, Salih Müslim yaptığı son açıklamada "Afrin'i kurtaracağız ve gerçek sahiplerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN VARLIĞI

Amerika'ya olan güvenini dile getiren Salih Müslim, "ABD'nin bölgeden çekileceğini düşünmüyoruz." dedi.