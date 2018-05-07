Salih Mirzabeyoğlu, İstanbul'a naklediliyor!
Salih Mirzabeyoğlu, Yalova'dan İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:33
YENİAKİT.COM.TR - Avukatı tarafından yapılan açıklamada beyin ölümünü gerçekleştiği belirtilen İBDA hareketinin lideri Salih Mirzabeyoğlu, Yalova'dan İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.
Yalova Devlet Hastanesi'nde bulunan Mirzabeyoğlu, İstanbul Üsküdar'da bulunan Siyami Ersek Hastanesi'ne nakil ediliyor.
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