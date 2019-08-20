0553 313 94 23

Salih Bezci kimdir nereli ve kaç yaşında?

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan vekilliği görevini 12 yıl sürdüren Salih Bezci, 2011 yılının Mart ayında Ankara Ticaret Odası’nın 18. Başkanı seçilmişti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ekim 2016’da görevinden istifa etmişti. Bezci, 1980 yılından günümüze kadar birçok önemli alış veriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı. Bu projelerin büyük bölümünün inşasında yatırımcı ve proje koordinatörü olarak dagörev aldı. Eski ATO Başkanı Salih Bezci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

20 Ağustos 2019 Salı 08:30
Salih Bezci kimdir nereli ve kaç yaşında?

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan vekilliği görevini 12 yıl sürdüren Salih Bezci, 2011 yılının Mart ayında Ankara Ticaret Odası’nın 18. Başkanı seçilmişti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ekim 2016’da görevinden istifa etmişti. Bezci, 1980 yılından günümüze kadar birçok önemli alış veriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı. Bu projelerin büyük bölümünün inşasında yatırımcı ve proje koordinatörü olarak da  görev aldı. Eski ATO Başkanı Salih Bezci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Salih Bezci, 1955 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Mimarlık Bölümüne girdi. 1979 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren başladığı ve 50 yıllık  aile mesleği olan inşaat müteahhitliğini halen sürdürmektedir.

Bezci, 1980 yılından günümüze kadar birçok önemli alış veriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı. Bu projelerin büyük bölümünün inşasında yatırımcı ve proje koordinatörü olarak da  görev aldı. Ankara’da Sütçüoğlu İşhanı, Çapar Ticaret Merkezi, Altuntop Ticaret Merkezi, Etlik Ticaret Merkezi, Uçar Ticaret Merkezi, Murat Ticaret Merkezi,  Ulus Şehir Çarşısı, Galleria, Armada, Panora gibi önemli alışveriş merkezleri ile Besa Karina, Karina Plaza, Besa Nova gibi konut projelerinin yatırımcısı ve proje sahibi olan Salih Bezci, son 15 yıldır Ankara’nın vergi rekortmenleri listesinde yer alıyor.

Bezci’nin, Ankara Yenimahalle’de babası Durali Bezci adına yaptırdığı Durali Bezci İlköğretim Okulu ve annesi Ayşe Bezci adına Kızılcahamam’da yaptırdığı Ayşe Bezci Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. ATO Başkan vekilliği görevini 12 yıl sürdüren Bezci, 2011 yılının Mart ayında Ankara Ticaret Odası’nın 18. Başkanı seçildi.  Bezci, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 08:30
  1. Ankara
  2. salih bezci kimdir
  3. ata başkanı salih bezci
  4. bodrumda inşaat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Taksim’de yumruk yumruğa kavga kamerada
    1. (Özel) Taksim’de yumruk yumruğa kavga..
    2. İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda..
    3. Meyve bahçesine Hint keneviri ektiler
    4. Denizli son dakika yeniden deprem!..
    5. Ak Parti’den sert tepki! Karnından..
    6. Küresel piyasalar teşvik..
    7. Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı
    8. İzmir'deki yangın 3. gününde
    9. İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda..
    10. (Özel) Metrelerce yükseklikte hiçbir..
    11. Kaymakam Atak, şehit ailesinin..
    12. Asrın projesi hız kesmiyor
    13. (Özel) Esenyurt’ta iki grup arasındaki..
    14. Bingöl Üniversitesi Besyo sınav..
    15. 'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem!..
    16. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    17. Rıdvan Karakayalı kimdir? İzmir..
    18. Emeka Eze Adanaspor’da
    19. Hem avı hem de kendi öldü
    20. Yurtta hava durumu
    21. İstanbul’da kaza! 1 ölü
    22. 20.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    23. 2018 ürünü tütünde açık artırma..
    24. Salih Bezci kimdir nereli ve kaç..
    25. İmamoğlu ‘poz verip’ gitti! İstanbullu..
    26. Kara yollarında son durum!
    27. Dolarda zorunlu hareketlilik! İşte ilk..
    28. Kara yollarında durum
    29. İzmir’de Bylock kullandığı tespit..
    30. Polisten kaçtılar, valizlerini..
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı
    Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı