Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan vekilliği görevini 12 yıl sürdüren Salih Bezci, 2011 yılının Mart ayında Ankara Ticaret Odası’nın 18. Başkanı seçilmişti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ekim 2016’da görevinden istifa etmişti. Bezci, 1980 yılından günümüze kadar birçok önemli alış veriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı. Bu projelerin büyük bölümünün inşasında yatırımcı ve proje koordinatörü olarak da görev aldı. Eski ATO Başkanı Salih Bezci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Salih Bezci, 1955 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Mimarlık Bölümüne girdi. 1979 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren başladığı ve 50 yıllık aile mesleği olan inşaat müteahhitliğini halen sürdürmektedir.

Bezci, 1980 yılından günümüze kadar birçok önemli alış veriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı. Bu projelerin büyük bölümünün inşasında yatırımcı ve proje koordinatörü olarak da görev aldı. Ankara’da Sütçüoğlu İşhanı, Çapar Ticaret Merkezi, Altuntop Ticaret Merkezi, Etlik Ticaret Merkezi, Uçar Ticaret Merkezi, Murat Ticaret Merkezi, Ulus Şehir Çarşısı, Galleria, Armada, Panora gibi önemli alışveriş merkezleri ile Besa Karina, Karina Plaza, Besa Nova gibi konut projelerinin yatırımcısı ve proje sahibi olan Salih Bezci, son 15 yıldır Ankara’nın vergi rekortmenleri listesinde yer alıyor.

Bezci’nin, Ankara Yenimahalle’de babası Durali Bezci adına yaptırdığı Durali Bezci İlköğretim Okulu ve annesi Ayşe Bezci adına Kızılcahamam’da yaptırdığı Ayşe Bezci Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. ATO Başkan vekilliği görevini 12 yıl sürdüren Bezci, 2011 yılının Mart ayında Ankara Ticaret Odası’nın 18. Başkanı seçildi. Bezci, evli ve 3 çocuk babasıdır.