Son zamanlarda oynadığı dizilerle dikkatleri çeken Salih Bademci'nin kim olduğu araştırılıyor.

Salih Bademci kimdir kaç yaşında? Salih Bademci hangi dizilerde oynadı?

Salih Bademci 15 Ağustos 1984'te İzmir'de dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.

2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti. Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.

2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. 20 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu İmer Özgün ile evlendi. İstanbullu Gelin'de Fikret, Kulüp dizisinde Selim Songür karakterini canlandırdı.

Salih Bardakçı oynadığı filmler:

Mıymıntılar Kıralı

Barda

Arkadaşlar Arasında

Köpek

Salih Bardakçı oynadığı diziler:

Elveda Rumeli

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Fatih

Zeytin Tepesi

Ulan İstanbul

Kiralık Aşk

İstanbullu Gelin

Kırmızı Oda

Yalancı

İlk ve Son

Kulüp

Terzi