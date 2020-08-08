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Aktüel

Salgınla mücadele eden Etiyopya'da başkent sakinleri sanat galerisinde moral buluyor

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:11:32 -
Salgınla mücadele eden Etiyopya'da başkent sakinleri sanat galerisinde moral buluyor

ADDİS ABABA (AA) - SELESHİ TESSEMA - Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının stresini sanat ve müzikle atmak isteyenlerin durağı "Alem Sanat Galerisi" oluyor.

Etnik ve siyasi çatışma ortamının yol açtığı krizin yanı sıra ekonomik sorunları da aşmaya çalışan Etiyopyalılar, salgının diğer ülkelere nispeten daha geç yayılması nedeniyle birçok ülkede görülen stres ve endişeyi yeni yeni tecrübe ediyor.

Çok sayıda Afrika ülkesinde vaka artış hızı yavaşlarken, Etiyopya'da şu günlerde her gün ortalama 500 yeni vakaya rastlanıyor.

Ambulans seslerinin eksik olmadığı başkent Addis Ababa'da, yaşadıkları stresi sanat ve müzikle atmak isteyenlerin durağı ise Alem Sanat Galerisi oluyor.

Yerel sanatçıların ürettiği resim ve portrelerin sergilendiği ve aynı zamanda kafe olarak da işletilen bu galeride kendini geliştirmek isteyen genç ve yaşlılara da eğitim fırsatı tanınıyor.

- Engeline rağmen gençlere örnek oluyor

Galerinin kurucusu olan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olmasına rağmen çalışkanlığıyla dikkati çeken Alem Getachew, AA muhabirine, toplumun yaşadığı stresi azaltabilmek için kafeyi bir tür stres azaltma merkezine dönüştürdüğünü söyledi.

Kitap okumak, sohbet etmek ve sosyal sorumluluk projelerini tartışmak isteyenlerin buraya geldiğini aktaran Getachew, "Aynı zamanda ziyaretçilerin potansiyellerinin farkına varması ve resim yeteneklerini geliştirmesine de yardımcı oluyoruz." dedi.

Etiyopya'ya özgü kahve seremonisinin ve müziğin durmadığı bu kafede zaman zaman şairlere ve konuşmacılara da söz hakkı tanınıyor.

 Hava yolu şirketinde teknisyen olarak çalışan Alemnehe Kebede, buraya rahatlamak için geldiğini, arkadaşlarıyla ve başkalarıyla sohbet etme fırsatı bulduğunu belirtti.

Ziyaretçilerden Ayalewu Girma da şu sıralar hizmet sektöründe çalıştığını ve işini kaybetme korkusu yaşadığını ifade ederek, "Galeride en azından rahat bir nefes alabiliyoruz." diye konuştu.

Psikolog Milka İbrahim ise endişe ve korkunun salgın döneminde normal bir durum olduğunu ancak vakitsiz gelen ölümlerin ve toplu bir cenaze töreni yapılamamasının yakınlarda travmaya yol açabildiğini belirtti.

İbrahim, ülkenin hakim kültüründe cenaze törenlerinin büyük öneme sahip olduğunu hatırlatarak, toplu yapılan cenaze törenlerinin insanların biraz olsun rahatlamasına vesile olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Etiyopya'da yaklaşık 500 bin kişiye virüs testi yapıldı ve 21 binden fazla kişide hastalık tespit edildi.

Virüsten ötürü şimdiye kadar 380 kişi hayatını kaybetti.

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