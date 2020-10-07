  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Salgının merkezi ABD'de ölü sayısı tırmanıyor!
Dünya

Salgının merkezi ABD'de ölü sayısı tırmanıyor!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:36:00 -
Salgının merkezi ABD'de ölü sayısı tırmanıyor!

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 973 artışla 7 milyon 726 bin 175'e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 813 artarak 215 bin 909'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 936 bini, yapılan test sayısı da 113 milyon 340 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 838 bin 705 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 814 bin 323 vakayla Teksas ve 720 bin 125 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 330 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 764 bini geçen vakayla Hindistan ve 4 milyon 970 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması
Dünya

Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de sürekli temas h..
S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Gündem

S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor

S-400'lerin atış testi için Sinop'a hareket etmesi sonrası sosyal medyada Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi isimlerin o d..
Müjde Ankara'da duyurulmuştu! 46 yıl sonra gelen hamle Rusya'yı rahatsız etti
Gündem

Müjde Ankara'da duyurulmuştu! 46 yıl sonra gelen hamle Rusya'yı rahatsız etti

46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yeniden açıklamasıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında karardan ciddi ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay