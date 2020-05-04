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Dünya

Salgının çıkış noktası Çin’de 3 yeni corona virüs vakası

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (corona virüs) salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi bayramı kapsamında kutlama yapan yüzlerce kişiye rağmen ülke 3 yeni koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:14:00 -
Salgının çıkış noktası Çin’de 3 yeni corona virüs vakası

Küresel tehdit haline gelen ve hayatı felç eden koronavirüs salgının başladığı Çin'de karantina uygulamalarının gevşetilmesinin ardından 1 Mayıs İşçi bayramı nedeniyle yola çıkan milyonlarca kişiye rağmen Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Komisyon, vakaların ikisinin Şangay’da bir diğerinin ise  Şantung eyaletinde tespit edildiğini belirtti. Son gelişmelerle birlikte ülke genelinde vaka sayısı 82 bin 880’e ulaştı. Toplam 481 aktif vakası bulunan ülke yeni ölüm bildirmedi.

 Bayramın ilk üç gününde 85 milyon kişi seyahat etti

1 Mayıs İşçi Bayramı süresince ülke genelinde 117 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken tatilin ilk üç gününde yaklaşık 85 milyon kişinin yurtiçinde  seyahat ettiği bildirildi.

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