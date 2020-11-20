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Ekonomi Salgın vurdu: 2 ünlü İngiliz şirketi iflas etti
Ekonomi

Salgın vurdu: 2 ünlü İngiliz şirketi iflas etti

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger iflas etti. Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:37:00 -
Salgın vurdu: 2 ünlü İngiliz şirketi iflas etti

Ünlü giyim perakende zincirlerinin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen Mill (EWM) Group'tan yapılan açıklamada her iki şirkete de alıcı bulunamaması nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği duyuruldu.

Görüşmelerden sonuç çıkmadı

Gruptan yapılan açıklamada, "Son haftalarda Peacocks ve Jaeger zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

 

 

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