Salgın ve kur baskısı enflasyonu tetikledi

Akit Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında tüketici ve üretici fiyatları önemli oranda arttı.

İbre yukarı yönlü

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); bir önceki aya göre yüzde 2.30, bir önceki yılın aralık ayına göre 13.19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.03 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.04 artış kaydetti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE); bir önceki aya göre yüzde 4.08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10.69 artış gösterdi. Yıllık bazda sanayinin 4 sektöründen madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19.63, imalatta yüzde 25.04, enerji üretimi ile dağıtımında yüzde 0.58, su temininde yüzde 12.83 artış görüldü. Aylık bazda ise madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2.15, imalatta yüzde 4.33, enerji üretimi ile dağıtımında yüzde 1.69, su temininde yüzde 0.49 artış yaşandı.

Birincilik ulaştırmada

Ana harcama gruplarında fiyat değişimleri de belli oldu. Kasım’da aylık bazda en yüksek artış yüzde 4.51’le ulaştırma grubunda gözlendi. Bu grubun ardından yüzde 4.16’yla gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1.69’la ev eşyası geldi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29.42’yle çeşitli mal ve hizmetler grubunda ölçüldü. Bu grubu yüzde 21.08’le gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 18,67’yle ulaştırma takip etti. Ekonomistler, enflasyonun kasımda piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğine işaret ederek, “Bunun nedenleri kur dalgalanmaları, gıda ve petrol fiyatlarının artışı olarak sıralanabilir” dediler.

Sürpriz yok

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, şu görüşleri paylaştı: “Tarımsal ürün girdilerinde kur nedeniyle ortaya çıkan artış, yaşanan yüksek kuraklık gıda ve alkolsüz içecekler grubunda manşet enflasyonun çok daha üzerinde bir artışa neden olmuş durumda. Ancak hemen belirtmekte fayda var ki özellikle gıda da ortaya çıkan bu yüksek artış asla sürpriz değil. Öte yandan; ulaştırma da benzer durum söz konusu. Petrol fiyatlarının görece düşük olduğu bir dönemde kur artışından ötürü akaryakıt fiyatlarına gelen artışlar, bu kalemde de fiyat artışını manşet enflasyonun üzerine çekmiş durumda.”

Beklentilerin üzerinde

Yatırım analisti Haluk Bürümcekçi ise “Enflasyonun belirgin yükselişinde ana etken yüzde 4.16 artan gıda fiyatlarıdır” diye konuştu. Bürümcekçi, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Geçen yıl kasım ayında işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 0.68 azalırken, bu yıl ise yüzde 6.2 artış gösterdi. Dolayısıyla işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 18.8 seviyesinden yüzde 27’ye çıkarken, işlenmiş gıda fiyatları yıllık artışı ise yüzde 15.9’u buldu. Bundan ötürü gıda fiyatlarının yıllık artış hızı yüzde 21.1’e çıktı. Enflasyon Raporu gıda fiyatı yeni varsayımın çok üzerinde kaldı. Öyle anlaşılıyor ki gıda fiyatlarının seyri, Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak öngördüğü 2020 enflasyon tahmininden sapma konusunda önemli belirleyicilerinden biri olacaktır.”