Salgın sürecinde evde kalan çocuklara "satranç" önerisi

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde evde kalan çocuk ve gençlere, zihinlerini geliştirmeleri için "Satranç oynayın." tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Samancı, AA muhabirine, salgın sürecinde evde kalan çocuk ve gençlerin zamanlarını verimli geçirmeleri amacıyla ilgi alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların büyük bölümünün, uzaktan eğitim dersleri dışındaki zamanlarını sürekli televizyon, telefon, bilgisayar ve tablet başında geçirdiğine işaret eden Samancı, "Çocuklar mutlaka sosyal bir branşla da ilgilenmeli. Müzik, resim ya da kitap olabilir. Bu dönemde çocuklara özellikle kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız." dedi.

- "Eğlenceli aktiviteler yapın"

Samancı, çocukların salgın sürecinde aileleri tarafından doğru yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Akıllı telefonlar ve tabletler çocuklarda sosyal gelişmeye ve zihnin gelişmesine negatif etki ediyor. Bu dönemde çocukların kendi aralarında veya aileden biriyle satranç oynaması zihnin çalıştırılması için çok önemli. Satranç saatlerce oynanabilen kombine bir oyun olduğu için zihni çalıştırır." diye konuştu.

Ailelere, çocuklarıyla evde kaldıkları sürede eğlenceli aktiviteler yapmalarını öneren Samancı, şunları kaydetti:

"Akıllı telefonların, tabletlerin, doğru kullanılmadıkça çocuklara herhangi bir pozitif katkısı yok. Salgın nedeniyle okula gidemeyen ve evde zaman geçiren çocuk ve gençler bunların yerine güzel aktiviteler yaparak zamanlarını daha verimli geçirebilir. Zekayı geliştiren oyunların başında gelen satranç bu süreçte tercih edilebilir. Çocukların dışarı çıkıp spor yapma, oyun oynama fırsatı yok. O yüzden evde yapılacak güzel etkinlikler, çocuklar için bir fırsattır. Bu fırsatı herkesin en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir."