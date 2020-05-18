Salgın şirketlerde bir çok yeniliğe neden oldu

Koronavirüs salgını iş hayatındaki kuralları değiştirdi. Önceden ulaşım, yemek, sağlık sigortası gibi uygulamalar ön plana çıkarken salgın günlerinde psikolojik danışma hattı, diyetisyen desteği, spor dersleri önem kazandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, günlük hayatta birçok değişikliğe yol açtığı gibi şirketlerin personellerini korumak ve çalışma hayatlarını koordine etmek amacıyla birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Şirketler motivasyonu ayakta tutmak, personelinin ve ailesinin ruh sağlığını korumak, çalışanının süreçten en az etkilenmesi amacıyla kreatif çözümler ortaya koydu. Kimi psikolojik destek hattı oluşturdu, kimisi beslenme konusunda uzmanları devreye soktu. Hatta bu süreçte bazı şirketler de can dostlarımızı da unutmadı ve onların sağlıkları açısında uzaktan veteriner desteği bile sağladı. İşte şirketlerin hayata geçirdiği yeni uygulamalar:

Doktorlar online danışmanlık verdi

420 binden fazla üyesi, 30 bini aşkın OYAK ve Grup Şirketleri çalışanları ve eş, çocuk, anne ve baba gibi birinci derece yakınlarının hastaneye gitmelerine gerek kalmadan COVID-19 dahil diğer sağlık sorunlarıyla ilgili destek alabilmeleri için “OYAK Doktorum” hizmetini başlattı. Pandemi ilan edilmesinin hemen sonrasında alınan tedbirler ile birlikte hayata geçirilen OYAK Doktorum hizmeti aracılığıyla online tıbbi danışmanlık, psikolog, diyetisyen ve yeni doğan bakımı konularında danışmanlık sunuluyor. Uzman doktorlarla görüntülü konuşma imkanı da veren ve kullanıcı memnuniyet derecesi yüzde 80’i bulan bu hizmete OYAK Doktorum Çağrı Merkezi Hattı’nın yanı sıra, OYAK Platform Mobil Uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.

7/24 uzman desteği

Akkök Holding bünyesinde yer alan Ak-Kim Kimya, online destek çalışma programı oluşturdu ve bu program üzerinden çalışan ve ailelerinin ihtiyaç duymaları durumunda 7/24 telefon üzerinden uzman desteği almaları sağlandı. Yine aynı holding çatısı altında olan SEPAŞ Enerji’de ise çalışanlara ve ailelerine yönelik devreye alınan “Çalışan Destek Hattı” aracılığıyla tüm çalışanlarına psikolojik danışmanlık ve rehberlik, seminer, kriz/kritik durum desteği ve gerekli durumlarda yüz yüze psikolojik destek veriliyor. Çalışanların aynı evde ikamet eden birinci derece yakınları da bu program kapsamında tüm hizmetlerden faydalanabiliyor.

İşten çıkarmama garantisi verdi, maaş ödemelerini erkene çekti

PM/Sabancı, salgınla mücadelede en erken pozisyon şirketler arasında yer aldı ve ilgili önlemleri çok erken hayata geçirdi. Ocak ayının ortasında Özel Durum Yönetim Ekibi oluşturdu ve şubat ayı itibarı ile tüm ofislerde ve fabrikada sağlık otoritelerinin önerileri çerçevesinde COVID-19 salgınına karşı en üst seviyede önlemler aldı. Çalışanlara düzenli olarak bilgilendirmeler yaptı. Bu dönemde çalışanlar için hem ekonomik hem psikolojik destek planları açıkladı. Hiçbir çalışanının salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenmemesi için bu süreç boyunca işten çıkarmama garantisi verdi. Çalışanlarının içinde bulundukları sürece ekonomik olarak rahat uyum sağlamaları için maaş ödemelerini erkene çekti böylelikle çalışanlarının nakit akışını kolaylaştırdı. Ödül sistemi ve öğlen yemeği yardımını da bu dönem için devreye soktu. Tüm çalışanların faydalanacağı destek platformu oluşturdu. Bu platform üzerinden uzaktan psikolojik danışmanlık, hukuki bilgilendirme, uzaktan çalışmaya yönelik tavsiyeler ve daha birçok konuda destek verirken, çalışanların aile fertlerini de kapsayacak şekilde maske, dezenfektan ve eldivenden oluşan hijyen kitini çalışanlara temini etti. Bu süreçte şirket içi iletişim kampanyası düzenleyerek çalışanlarını dinlemeyi ihmal etmedi. İhtiyaçları anlamak için yaptığı ankette çalışanların neredeyse tamamı, şirketin, çalışanlarını düşündüğünü ve salgın döneminde alınması gereken bütün önlemleri aldığını ifade etti. Bu dönemde ortaya çıkan kazanımlara ve öğrenimlere ilişkin oluşturulan bilgi havuzu, iş akış modellerinde hızlı aksiyon alınması ve sürekli geliştirilmesi konusunda fark oluşturdu. Firmanın odağında ise şimdi ‘yeni normale’ dönüş planları yer alıyor. Kriz tedbirlerine erken başlandı, ‘yeni normale’ ise en tedbirli şekilde ve adım adım geçiş için hazırlık çalışmaları yapılıyor.

Videolar paylaşıldı

Kibar Holding, COVID-19 Çin’de yayılmaya başladığı sıralarda durum özelinde kriz aksiyon planları hazırladı. Türkiye’de ilk vakanın görülmesini takiben hızla devreye alınan aksiyonlar sayesinde durum başarıyla yönetilerek, toplumsal sorumluluk gereği üretime devam edildi. Çatısı altında faaliyet gösteren 22 şirket ve 7 bin 500 çalışanıyla Grup, uygun pozisyonlar için ivedilikle evden çalışma düzenine geçti. Üretim vardiyaları yeniden düzenlendi, yemekhanelerdeki yoğunluğun azaltılması için önlemler alındı ve servis kişi taşıma kapasiteleri sınırlandırıldı. Çalışanların motivasyonu için Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve şirketlerin genel müdürleri çalışanlara hiç beklemedikleri anlarda videolu mesajlar gönderdi, görüntülü görüşmeler, canlı yayınlar yapıldı. Kriz ekipleri her sabah toplandı ve gelişmeler doğrultusunda gerekli yeni adımlar atıldı, gelişmelerden çalışanların anlık haberi oldu. Yapılan tüm çalışmalarda çalışan sağlığı ve güvenliğini odağına alan Kibar Grubu, çalışan sağlığını bütünsel olarak değerlendiriyor. Mayıs- Haziran aylarında kademeli olarak şirket bazındaki ihtiyaçlara göre ofislere dönmeye başlayan çalışanlara; hem evde kaldıkları hem de dönüşümlü olarak ofislere gelmeye başladıkları dönemde wellbeing ve iletişim çalışmaları ile psikolojik destek de veriliyor.

Spor eğitmeni, diyetisyen, psikolog desteği

Turkcell’de Genel Müdür Murat Erkan ve Genel Müdür Yardımcıları düzenli olarak çalışanlarla çevrimiçi konferans ve toplantı imkanlarını kullanarak moral ve motivasyonu yüksek tutmaya çalışıldı. İletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yapılan grup görüntülü görüşmeler çalışmalar aksamadan sürmesi sağlandı. Çalışanların motivasyonu ve şirket içerisinde sinerjinin artırılması için çeşitli aktiviteler düzenlendi. Tüm çalışanlarına bilgi vermek amacıyla video içerikleri oluşturdu. Videolar aile içi iletişim, ruh sağlığını koruma, evden verimli çalışma gibi konulardan oluşturuldu. Çalışanlara spor eğitmenleri eşliğinde her gün 3 ayrı seans ve seviyede canlı bağlantı üzerinden egzersiz yapabilmesi, diyetisyen ve psikolog desteği alabilmesine imkan veren Zindelik Programı hayata geçirildi. Psikolog hizmeti almakta olan veya bu dönemde almak isteyen çalışanlar, psikoloğa BiP üzerinden mesaj atarak randevu talep edip, mesai saatleri içinde belirlenen zaman aralığında canlı video bağlantısı ile görüşme yaparak destek alabildi. Özel sağlık sigortası kapsamı COVID-19 salgınına göre genişletildi.