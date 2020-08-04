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Teknoloji

Salgın sırasında PS4 oyun satışları neredeyse iki katına çıktı

Virüs salgını ile konsol oyunlarına olan talep arttı. Salgın sırasında PS4 oyun satışları neredeyse iki katına çıktı. Peki Salgın sırasında PS4 oyun satışları rakamları ne oldu?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:49:00 -
Salgın sırasında PS4 oyun satışları neredeyse iki katına çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) en çokta oyun konsol ve oyun içerikleri üreten şirketlere yaradı. Karantina dönemini evinde geçiren insanlar eğlenmek için oyun konsollarına yöneldi. sürecin uzun olması daha fazla oyun satın alınmasını sağladı. Sony'den yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran 2020'ye kadar olan üç aylık dönemde 91 milyon PS4 oyununun satıldığını bildirdi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bildirdiği 49,8 milyon satışta yüzde 83'lük bir artış gösterdi.  Bunun yanında, PS4 oyunlarını çevrimiçi oynamak için gereken bir abonelik hizmeti olan PS Plus, 2020'nin son çeyreğinde 41,5 milyondan 44,9 milyon üyeye ulaştı. Ayrıca Sony, üç aylık dönemde tam 1,9 milyon adet PS4 konsolu sattı. 

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