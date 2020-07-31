  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Salgın nedeniyle misafir kabul etmediğini kapısına astığı yazıyla duyurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Abdurrahman Akça, evinin kapısına astığı uyarı yazısıyla Kovid-19'a dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-07-31 18:14:10 -
Salgın nedeniyle misafir kabul etmediğini kapısına astığı yazıyla duyurdu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Abdurrahman Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu bayram misafir kabul etmediğini, evinin kapısına astığı yazıyla duyurdu.

Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Akça, salgına dikkati çekmek amacıyla Kurban Bayramı boyunca evine misafir kabul etmeme kararı aldı. Bunun için de evinin kapısına uyarı yazısı asan Akça, bayram süresince sevenlerinden anlayış istedi.

Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapısına astığı yazı nedeniyle gelenlerin önce şaşırdığını ancak daha sonra kendisine destek verdiğini söyledi.

Virüsün oluşturduğu tehlikenin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Akça, "Bunun için bu yazıyı asmakta yarar gördüm. İnşallah yazıyı okuyanlar, bu kurala uyar. Yazıyı okuyanlar 'çok iyi yapmışsın' diyor. Belirlenen kurallara uyarsak hastalığın üzerinden inşallah geliriz. Herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum." diye konuştu.

Akça'nın kapıya astığı yazıda, "Değerli kardeşlerimiz, koronavirüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın. Bayramınız mübarek olsun." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı