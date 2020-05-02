Salgın döneminde psikolojik dayanıklılık ve doğru bilgi edinmek önemli

ANKARA (AA) - MUHAMMET TARHAN - Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, küresel salgının ve izolasyonun olumsuz psikolojik etkilerinden korunmak için ruhsal açıdan dayanıklılık kazanmanın ve doğru bilgi edinmenin önemli olduğunu belirtiyor.

Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Psikoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep F. Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu izolasyonun diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Altun, bu farkın dünyanın her yerinde herkesin aynı anda virüs tehlikesine maruz kalması olduğunu belirterek, salgın nedeniyle aniden sosyal izolasyona geçmenin insanlarda panik, korku, güvensizlik ve endişe gibi duygulara yol açtığını belirtti.

Bu süreçte aile içi şiddet ile alkol kullanımının da arttığına dikkati çeken Altun, buna rağmen salgına karşı Türk toplumunun diğer toplumlardan daha güçlü cevap verebileceğini dile getirdi. Altun, şunları kaydetti:



"Bu epidemiye ve sosyal izolasyona yanıt, toplumların doğal ve doğal olmayan felaketlere hazır olması, kadercilik ve birliktelik gibi konularla belirleniyor. Türk toplumu birçok savaş, darbe ve deprem felaketi gibi toplumu bir araya getiren, birlikte hareket etmelerini sağlayan acil durumlar gecirmiş bir toplum."



Salgın ve izolasyonun olumsuz etkilerinden korunmanın birçok yolu olduğuna da değinen Altun, "Epidemi ve sosyal izolasyonun olumsuz etkilerinden korunmanın en iyi yolu, dayanıklılık kazanabilmek; beynimizi meşgul tutup, kendimizi bir sonraki safha için hazırlayabilmektir. Uzun zamandır ertelediğimiz bir projeye, hobiye başlamak gibi." ifadesini kullandı.

Altun, ayrıca salgının etkilerini hafif atlatabilmek için yardımlaşmanın önemine de değinerek, "Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun getirdiği ekonomik zorluklardan da sadece toplumun belli bir bölümünün sorumlu olmasını bekleyemeyiz. Hepimiz biraz parasal olarak sorumluluk almak, diğer insanların yaşadıkları zorluklara el vermek, özveride bulunmak durumundayız. Çünkü bunun faydasını hep birlikte göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Salgının sağlık çalışanları üzerindeki etkisine de değinen Altun, salgının ortadan kaybolmasının ardından, sağlık çalışanlarının çaresizlik ve suçluluk gibi "Travma Sonrası Stres Bozuklukları"na maruz kalabileceğini söyledi.

- Doğru bilgi edinmek önemli

New York'ta özel bir hastanede çalışan Psikiyatrist Aykut Özden ise koronavirüsün, bireyleri kendileri ve yakınlarının sağlığı konusunda güvensiz hissettirdiğini, bunun da toplum içinde güvensizliğe yol açtığını söyledi.



Bu süreçlerin toplum psikolojisi açısından oldukça olumsuz ve zorlayıcı olduğunu vurgulayan Özden, böyle bir salgında insanlarda depresyon, kaygı bozuklukları ve alkolizm gibi birçok psikiyatrik rahatsızlık ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

Özden, bu süreçte doğru bilgi almanın çok önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İnsanlar güvenilir ve doğru bilgiler alırlarsa, korku ve kaygıları gerçekçi bir düzeye varır ve aşırı abartılmış duygular azalır. Ayrıca insanın kendisine olabildiğince iyi bakması şarttır. Eğer bunlara rağmen ruh sağlığımız kötüye gidiyorsa, bir uzmandan yardım almak gereklidir."



Ayrıca izolasyon sürecinde bir düzen oluşturma, dengeli beslenme, yeterli uyku, spor veya hareketliliğin psikolojik açıdan önemli olduğunu vurgulayan Özden, nefes alıp verme ve kas egzersizleri gibi biraz daha sakinleştirici eylemlerin de faydalı olacağını söyledi.

