Salgın Almanya’yı böyle vurdu: Gurbetçi Kadir Özer o şehirdeki durumu anlattı!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Koronavirüs salgını Alman ekonomisini de vurdu. Almanya’nın Aachen kentinde yaşayan gurbetçi Kadir Özer, ülkede yaşanan ekonomik krizi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı.

“Dükkanlar sinek avlıyor”

Almanya’nın Aachen kentinin en işlek caddesinden canlı yayın yapan gurbetçi Kadir Özer, paylaştığı videoda “Normalde iğne atsan yere düşmeyecek olan bir caddedeyiz. Buradaki dükkanların kapandığını görüyorsunuz. Maalesef gördüğünüz gibi çoğu işyeri kapanmış halde. Yeme içme yerlerinde sıkıntı yok ama dükkanlar sinek avlıyor. Alışveriş yapılan yerlerde gördüğünüz gibi kimseler yok. Acı bir durum ama çoğu dükkanlar kapanmış.” açıklamasında bulundu.

Yaşadığı sıkıntıyı paylaştı!

Koronaya yakalanan oğlundan dolayı çalıştığı işyeri ile yaşadığı sıkıntıyı da takipçileriyle paylaşan gurbetçi Kadir Özer, “İki kere aşı olduğum için Sağlık Bakanlığından gelen telefon doğrultusunda karantinada kalmak zorunda olmadığımız, normal iş hayatımıza devam edebileceğimiz bildirisi geldi. Durumu işyerini bildirmiştim ve pazartesi işe tam gidecekken telefon geldi. PCR test sonuçlarımının negatif çıkmasıyla işe başlayabileceğimi ve karantina sürecinde evde kalmam gerektiği söylendi. Evde kaldığım süre boyunca maaşımın yarısını işverenin vereceği yarısının da benden kesileceği söylendi. Bu bir haksızlıktı ve avukata verdim. Bu ve benzeri durumlar sadece Türkiye’de olmuyor burada da sorunlar yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Almanya'da faturalar 10 ayda 1.25 sent arttı, devlet 'en yüksek vergi kalemini' yüzde 43 indirecek

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hükümet, olası enerji fiyatları artışının halka yansımaması için "yenilenebilir enerji desteği vergisini" yüzde 43 oranında indireceğini açıkladı. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası" uyarınca faturalara yansıtılan katma değer, enerji vergileri arasında en büyük orana sahip. Zira, yenilenebilir enerji vergisi Alman tüketicilerin enerji faturalarının beşte birini oluşturuyor. Buna göre 2022 yılından itibaren Almanya'daki ev ve işyerlerine ait faturalardan 1 kilovat saat (kWh) başına 6.5 sent olan vergi oranı 3.7'ye düşürülecek. Söz konusu indirim 83 milyon nüfuslu Almanya'nın bütçesine senelik 3.25 milyon euro yük getirecek.

Daha ucuz benzin için Çekya’ya gidiyorlar

Koronavirüs salgınının vurduğu Almanya’da ekonomik kriz daha da derinleşiyor. Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Almanya’da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için komşu ülke Çekya’ya yöneldi. Çekya’daki benzin istasyonlarında özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyrukların oluştuğu belirtiliyor.