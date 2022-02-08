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Spor Salernitana ile Spezia berabere kaldı
Spor

Salernitana ile Spezia berabere kaldı

İtalya Serie A 24. hafta maçında Salernitana sahasında Spezia'yı ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 03:50:00 -
Salernitana ile Spezia berabere kaldı

Salernitana ile Spezia, İtalya Serie A'nın 24. haftasında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Salernitana'nın gollerini 3 ve 16. dakikalarda Simone Verdi kaydederken, konuk Spezia'nın gollerini ise 12. dakikada Manaj ve 30. dakikada penaltıdan Verde attı.

Bu sonuçla Salernitana'nın puanı 11 oldu. Spezia ise 26 puana ulaştı.

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