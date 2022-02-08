Salernitana ile Spezia berabere kaldı
İtalya Serie A 24. hafta maçında Salernitana sahasında Spezia'yı ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Salernitana ile Spezia, İtalya Serie A'nın 24. haftasında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Salernitana'nın gollerini 3 ve 16. dakikalarda Simone Verdi kaydederken, konuk Spezia'nın gollerini ise 12. dakikada Manaj ve 30. dakikada penaltıdan Verde attı.
Bu sonuçla Salernitana'nın puanı 11 oldu. Spezia ise 26 puana ulaştı.