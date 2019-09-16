Salepli kahve nasıl yapılır? Salepli kahve tarifi
Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuk içeceklere olan ilgi yerini sıcacık lezzetlere bıraktı. Soğuk hava denildiğinde akıllara gelen ilk lezzet ise saleptir. İşte, hem salep hem kahve severlerin damaklarını şenlendirecek bir tarif... Salepli kahve nasıl yapılır?16 Eylül 2019 Pazartesi 23:17
Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuk içeceklere olan ilgi yerini sıcacık lezzetlere bıraktı. Soğuk hava denildiğinde akıllara gelen ilk lezzet ise saleptir. İşte, hem salep hem kahve severlerin damaklarını şenlendirecek bir tarif... Salepli kahve nasıl yapılır?
Salep içmenin faydaları nelerdir?
Salep ölçülü tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır.
Salep içerdiği lif sayesinde sindirim sistemini rahatlatır.
Bu leziz içecek enerji verir.
Salep sindirimi kolaylaştırır, şişkinliği ortadan kaldırır.
Adet düzensizliğine iyi gelen salep hafızayı da güçlendirir.
Salepli kahve tarifi
Malzemeler
- 4 kahve fincanı süt
- 2 çay kaşığı kahve
- 1 çay kaşığı salep
- 4 adet küp şeker
Tüm malzemeleri cezveye alıp pişirin. Arzu ederseniz şeker miktarını artırıp azaltabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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