Saldırıya uğrayan AK Partili Belediye Başkanı konuştu!

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, aracına yapılan silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Ayhan, uğradığı silahlı saldırıyla ilgili açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde maalesef içinde bulunduğum makam aracına kalabalık bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Bu menfur saldırı sonrası şükürler olsun ki, koruma ekibi arkadaşlarımın ve bendenizin sağlık durumu iyi. Sevenlerimizin ve çok kıymetli Akçakaleli hemşehrilerimin duası bizleri korudu. İçinde bulunduğumuz zırhlı makam aracı olası bir faciayı ve yaralanmaları önlemiştir" ifadelerini kullandı.

"8 ARAÇLIK PUSU KURULDU"

Saldırının kaçak yapı inşa etmek isteyen grup tarafından gerçekleştirildiğini duyuran Başkan Ayhan’ın açıklamasında, "Konu imar affıyla birlikte Adnan Menderes mahallemizde kaçak yapı inşa etmek isteyen bir grup tarafından öncelikle yıkım ekibimizin ve zabıta memurlarımızın olay yerinde darp edilip araçlara zarar vermesi ile cereyan etmiş; yaşanan bu olay sonrası ben ve koruma ekibi arkadaşlarım yarım saat sonra olay yerine intikal edip hem çalışma arkadaşlarımızı görmek hem de olayı sulh etmek istedik. Olay yerine varır varmaz 8 araçlık bir pusu kurulduğunu fark ettik. Araçtan inmeye fırsat bile olmadan bahsi geçen kişiler tarafından silahlarla araçlarımız tarandı. Bizim tek derdimiz Akçakale ve Akçakale halkıdır. Baskılar ve zorbalıklar ilçemize hizmet aşkımızı ve şevkimizi engelleyemez. Bu tür oluşumlara şimdiye kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin veremeyeceğimizi belirtmek isterim. Olay adli makamlarca takip edilmektedir. Yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır. Bu elim saldırısı sonrası bizleri ziyaret eden, arayan ve sosyal medyadan bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkesten Allah razı olsun" dedi.