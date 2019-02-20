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Saldırıya uğradı! Çobanlar son anda kurtardı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayan yavru Hatay Dağ Ceylanı çobanlar tarafından kurtarıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:29
Saldırıya uğradı! Çobanlar son anda kurtardı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, köpekler tarafından kovalanan yavru Hatay Dağ Ceylanı (Gazella gazella) çobanlar tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Demirkonak Mahallesi kırsalında koyunlarını otlatan çobanlar, birkaç köpeğin bir ceylanın peşinden koştuğunu fark etti. Kaçacak yeri kalmayan yavru ceylanı köpeklerin saldırısından kurtaran çobanlar, ceylanı Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

1 yaşında erkek

Yaklaşık 1 yaşında ve erkek olduğu belirlenen yavru ceylan, Kırıkhan’da bulunan Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu’na götürülerek koruma alındı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:29
  1. Hatay
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