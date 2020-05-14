Saldırının ardından gözler Mustafa Balbay'a çevrildi! Dün akşam Vefa Destek Grubu'nu hedef almıştı
Eski CHP Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ın dün katıldığı televizyon programında Vefa Sosyal Destek Grubu'nu hedef aldığı ortaya çıktı.
Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristler, Vefa Sosyal Destek grubuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişinin şehit olduğu 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Olayın ardından sosyal medyada akıllara, eski CHP Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ın dün akşam yaptığı konuşma geldi.
Balbay, dün Habertürk televizyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Vefa grubu kim? Erdoğan’ın suni olarak kurduğu, valilere, kaymakamlara kurdurttuğu ayrı bir grup. Kim olduğunu bilmiyoruz. Devlet memuru mu, gönüllü mü, AKP gençlik kollarından mı? Bilmiyoruz."