Saldırılara cevap: Tabii ki devletimin yanında olacağım

Şükriye Tutkun, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında, Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı. 'Devletimin yanındayım' paylaşımından sonra şahsına yönelik saldırılara da değinen Tutkun, yetimhane günlerini hatırlatarak, 'Ben devletimin yanındayım dedim diye bana küfür edemezsin arkadaşım. Tabi ki devletimin yanında olacağım. Benim yanımda hiç kimse yokken devlet vardı. Devletimin askeriyim.' dedi.

"Ben devletimin yandaşıyım"

Tutkun, "Bir laf söylüyorsun başka taraf saldırıyor. Ben bunlara alışık değilim. Ben hep söylüyorum, Ben ne solcuyum, ne sağcıyım. Bana yandaş diyorlar. Evet ben devletimin yandaşıyım." dedi.

Kendisine tepki gösterenlere seslenen Tutkun, "Herkesin çizgisi belli, hani isteyen çizgisini belli eder isteyen etmez. Ben istemiyorum. Ben ne sağcıyım ne solcuyum Beni lütfen öyle görmesinler artık. Ben devletimin yanındayım dedim diye de devleti ve hükümeti de karıştırıyorsunuz dedi arkadaşlar." ifadelerini kullandı.





Tutkun'un diğer açıklamaları şu şekilde;



Devletimin yanındayım diye de oldu bunlar. Devletimin yanında olacağım tabi kimin yanında olacağım. Hükümetle devleti karıştırıyorsun diyorlar. Devletimin yanındayımı da gidip "Şükriye Tutkun Boğaziçi eylemleri için şunu söyledi" dediler. Ben öyle bir ley demedim ki. Fikrim varsa kendime. Ben hiç bir zaman milleti birbirine düşürmek için, solu sağı birbirine kışkırtmak için böyle bir şey yapmam. Tabi ki devletimin yanında olacağım. Benim yanımda hiç kimse yokken devlet vardı.

Ne dayım vardı ki dayımın oğlu da Boğazi'çinde okuyordu, hepsi kelli felli paralı pullu adamlardı. Ama beni yetimhaneye attılar yani, kim vardı yanımda devlet vardı. Oya Anne vardı benim yanımda, Müdür Baba vardı. Şimdi devletimin yanındayım diyeceğim tabi, yine de diyorum. Devletin askeriyim.