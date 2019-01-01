Saldırı son anda engellendi! PKK'nın 3 uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın Silopi ve Cizre'de askeri noktalara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklayarak havalandırdığı 3 maket uçak, güvenlik güçleri tarafından düşürüldü.01 Ocak 2019 Salı 12:03
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası hava sahasında 2, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında ise 1 maket uçak güvenlik güçlerince tespit edildi.
Güvenlik güçleri maket uçakları imha etti
Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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