Saldırı son anda engellendi! PKK'nın 3 uçağı düşürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası hava sahasında 2, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında ise 1 maket uçak güvenlik güçlerince tespit edildi.

Güvenlik güçleri maket uçakları imha etti

Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.