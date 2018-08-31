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Saldırı hazırlığındaydılar! TSK tepelerine bindi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında ola üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:10
Saldırı hazırlığındaydılar! TSK tepelerine bindi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari'nin Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 Ağustos tarihinde Hakkari'nin Çukurca bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava harekatında askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:10
  1. Hakkari
  2. TSK
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

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