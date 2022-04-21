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Gündem Saldırı hazırlığındaydılar! MSB duyurdu
Gündem

Saldırı hazırlığındaydılar! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:57:00 - 2022-04-21 17:57:28
Saldırı hazırlığındaydılar! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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