Saldırı hazırlığındaydılar! Komandolar haklarından geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınar bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınar bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."