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Dünya Saldırı hazırlığındaydılar! Arap koalisyonu duyurdu: Bomba yüklü 3 tekneyi imha ettik
Dünya

Saldırı hazırlığındaydılar! Arap koalisyonu duyurdu: Bomba yüklü 3 tekneyi imha ettik

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de saldırı hazırlığındaki bomba yüklü 3 teknenin imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 22:19:00 -
Saldırı hazırlığındaydılar! Arap koalisyonu duyurdu: Bomba yüklü 3 tekneyi imha ettik

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de saldırı hazırlığındaki bomba yüklü 3 teknenin imha edildiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalında yayınlanan yazılı açıklamasında, ülkenin batısındaki Hudeyde kentindeki bir bölgenin hedef alındığı belirtildi.

Husilerin düşmanca operasyonlar içinde olduğu belirtilen açıklamada, bomba yüklü 3 teknenin etkisiz hale getirildiği ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli seyrüseferin korunduğu aktarıldı.

Koalisyon güçlerinin açıklamasının ardından şu ana kadar Husilerden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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