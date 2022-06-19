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Gündem Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!
Gündem

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

MSB, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 15:30:00 -
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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