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Gündem Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Gündem

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 11:11:00 -
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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