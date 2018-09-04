THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Saldırı hazırlığı içinde olan 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04 Eylül 2018 Salı 09:34
Saldırı hazırlığı içinde olan 3 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

 

Açıklamada şöyle denildi:

"Irak Kuzeyi Gara bölgesine 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 09:34
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yapılmayan transfer yüzünden Galatasaray'da soğuk rüzgarlar esiyor
    1. Yapılmayan transfer yüzünden..
    2. Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
    3. Gölette ayağına sarmaşık dolanan genç..
    4. Mersin’de peynir bidonundan çıkan..
    5. Van'da 14 kişilik minibüse bindirilen..
    6. Katliam evinde sır perdesi aralanıyor!
    7. Cocu'nun suyu ısındı! Fenerbahçe'de..
    8. Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans..
    9. Meksika'da 'kartel' dehşeti! Pusu..
    10. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    11. Örgüt duyurdu... Bu sabah öldü!
    12. Kamu spotundaki rolü gerçek oldu.....
    13. Saldırı hazırlığı içinde olan 3..
    14. 14 kişilik minibüsten 40 göçmen çıktı!
    15. Konya'da kar maskeli infaz! Eve girip..
    16. İdlib sınırına askeri sevkiyat!
    17. 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı
    18. Doğu Türkistan'da deprem!
    19. Bu kare PKK'yı korkuttu! Operasyon an..
    20. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı
    Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı