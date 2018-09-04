Saldırı hazırlığı içinde olan 3 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Irak Kuzeyi Gara bölgesine 03 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/tQpIPajBlz — TSK (@TSKGnkur) 4 Eylül 2018

Açıklamada şöyle denildi:

"Irak Kuzeyi Gara bölgesine 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir."