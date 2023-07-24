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Yaşam Saldırgan erkekler tuhaf bu kadınlar onlardan da tuhaf
Yaşam

Saldırgan erkekler tuhaf bu kadınlar onlardan da tuhaf

Yeniakit Publisher
2023-07-24 14:54:00 -

İstanbul Fatih'te akıl almaz bir olay yaşandı. Bir grup erkek, kaldırımda duran kadınlara yangın söndürme tüpüyle saldırdı. Erkeklerin saldırısına maruz kalan kadınların şikayetçi olmaması ise herkesi şaşırttı.

Fatih Çapa’da otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, kaldırımda bekleyen kadınlara “Çalışıyor musun?” dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar o anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz” notuyla paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Çapa’da bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaştı. 

Yangın söndürme tüpüyle saldırdı

Sonrasında ise kadınlara ‘Çalışıyor musunuz?’ sorusunu yöneltmesinin ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçti. Bir anda yangın tüpü sıkılmasıyla şoka uğrayan kadınlar nereye kaçacaklarını bilemedi. Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti. O anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz” notuyla paylaştılar. Kadınların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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