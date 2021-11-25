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Gündem Saldırgan enselendi! Kadıköy metrosundaki kadına saldırının detayları ortaya çıktı
Gündem

Saldırgan enselendi! Kadıköy metrosundaki kadına saldırının detayları ortaya çıktı

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakalandı. Bir adam ağır küfürlerle bıçakla kalabalığın içinde kadına saldırması infial uyandırmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 10:04:00 -
Saldırgan enselendi! Kadıköy metrosundaki kadına saldırının detayları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın E.Y.(32) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu saldırgan saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. E.Y.'nin yapılan incelemesinde 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay maske tartışmasıymış!

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi.  Metro Bostancı istasyonuna geldiği sırada bir erkek yolcu ile kadın yolcu tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Olay yerinden kaçan saldırgan 02.30 sıralarında polis tarafından yakalandı.

Maske takmadığı için uyarılmış

Saldırganın 32 yaşındaki E.Y. olduğu, uyuşturucu, yaralama, hakaret, mala zarar verme gibi  20 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

E.Y.'nin maske takmadığı için uyarıldığı, bu yüzden de kadına hakaret ve bıçakla tehditte bulunduğu açıklandı.

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Yorumlar

demirhan

korkak eşkiya kadınla tartışıyor en kolay iş bıcak çekmek zira KARŞILIĞI YOK cezası olmayan bişey savcı abi 20 kere bırakmış gene bırakır.
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