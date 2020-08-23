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Aktüel Salda Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Aktüel

Salda Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Doğal güzelliği, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Maldivler"e benzetilen Salda Gölü, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor - Fethiye'den gelen Galip Tunay: - "Çok temiz buldum, yerlerde çekirdek kabuğu bile yok. Jandarma sürekli devriye atarak uyarılarda bulunuyor. Biz de merak ediyorduk. Çok güzel bir yer, geldiğimize değdi"

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:42:54 -
Salda Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi dolayısıyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Doğal güzelliğinin yanı sıra bilimsel değeriyle son günlerde gündemden düşmeyen Salda Gölü, ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor.

Hafta sonu tatilinde Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla ve Antalya gibi büyük kentlerden günübirlik doğa harikası gölü görmeye gelenler, Beyaz Adalar, Halk Plajı ve Tabiat Parkı bölgesinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, sıcak hava nedeniyle zaman zaman göle girerek serinlemeye çalıştı. Denetimleri sıklaştıran Jandarma ekipleri de vatandaşları göl kenarından kil almamaları ve çamur banyosu yapmamaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca beyaz kumsal alanında 10 Ağustos'tan itibaren sigara içme yasağı uygulanıyor.

- "Çok temiz buldum"

Kütahya'dan gelen Kübra Öztürk, AA muhabirine, Salda Gölü'nün doğasının, suyunun ve kumunun muhteşem güzellikte olduğunu söyledi.

Salda Gölü'ne ilk defa geldiğini belirten Öztürk, herkesin bu doğal güzelliği koruması gerektiğini kaydetti.

Konya'dan gelen Selma Yumşak da sosyal medyada sıkça karşılaştığı Salda Gölü'nü yerinde görmek istediğini dile getirerek, "Güzelliğine ve doğallığına hayran kaldım." dedi.

Fethiye'den gelen Galip Tunay ise "Çok temiz buldum, yerlerde çekirdek kabuğu bile yok. Jandarma sürekli devriye atarak uyarılarda bulunuyor. Biz de merak ediyorduk. Çok güzel bir yer, geldiğimize değdi." diye konuştu.



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