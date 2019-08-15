0553 313 94 23

Salda Gölü, bayramda 40 bin tatilci ağırladı

Burdur’da beyaz kumsalı, berrak suyu ve turkuaz rengiyle ‘Türkiye’nin Maldivler’i’ olarak ünlenen Salda Gölü bayramda tatilcilerin akınına uğradı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:52
Salda Gölü, bayramda 40 bin tatilci ağırladı

Burdur’da beyaz kumsalı, berrak suyu ve turkuaz rengiyle ‘Türkiye’nin Maldivler’i’ olarak ünlenen Salda Gölü bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hem özellikle gelen hem de gittikleri tatil bölgelerinden dönüşte bir günlerini Salda Gölü’ne ayıran tatilciler, turkuaz mavinin ve bembeyaz kumsalın tadını çıkardılar. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, her geçen gün artan talep sebebiyle zorlandıklarını ve sit alanı olması sebebiyle çivi bile çakamadıkları için ziyaretçilerin taleplerine cevap veremediklerini söyledi.


Son yıllarda yapılan yatırımlar, koruma önlemleri ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra tanıtım çalışmalarıyla bilinirliği artan ve ’Millet Bahçesi’ projesi ile gündeme gelen Salda Gölü, dört günlük bayram boyunca tatilcilerin gözdesi oldu. Yıl başından bu yana 600 bini aşan ziyaretçi ağırlayan Salda Gölü, bayram tatilinde de vazgeçilmez rotalar arasında yerini aldı. Salda Plajı’nda kil havuzlarına giren vatandaşlar da kil banyosu yapmayı ihmal etmediler. Ziyaretçiler gölde bol bol selfie çekerek bu anları ölümsüzleştirdiler.


Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel yaptığı açıklamada, "Kendi yerimizde emanetçi durumundayız. 5 bin nüfuslu ilçe 40 bin kişiye çıktı. Devletten acil destek bekliyoruz" diyerek yardım talebinde bulundu. 27 yıldır belediye olarak halk plajında hizmet verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şenel, “Millet Bahçesi Projesi kapsamında olduğu için Halk Plajına ne düzenleme ne de tuvalet gibi bir şey yapamıyoruz, gölün korunması için ilçe merkezine yapılacak olan imara açık alanlara konaklama yerleri yapılıp Salda Gölü daha iyi korunacaktır. Sit alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olan Yeşilova ilçe merkezi ve çevre köyleri de bu bölgenin içinde olduğu için elimiz kolumuz bağlı. Buraya gelen ziyaretçilerimize yeterince hizmet veremiyoruz” diye konuştu.


Belediyenin temizlik ekiplerini halkın yoğun olduğu özellikle Salda Gölü çevresinde görevlendirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Şenel, “5 bin nüfuslu ilçe merkezi yazın 40 bini buluyor. Bu yıl İş-Kur’dan destek de alamadık. Temizlik çalışanlarımız hizmet vermekte güçlük çekiyor. Yetkililerin bu konuda bizlere destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı
    1. Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4..
    2. Çin’de gövde gösterisi gibi tatbikat
    3. Patoza ayağı sıkıştı! Ekipler harekete..
    4. Adıyaman Üniversitesinde banka..
    5. Baraj gölünde boğulan anne, baba ve..
    6. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda..
    7. CHP'den "işsizlik rakamları"..
    8. Fatsa Belediyespor’da yeni sezon..
    9. ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın
    10. Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti..
    11. Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen..
    12. Üs bölgesine saldıran teröristlere..
    13. Diyarbakır'da zincirleme trafik..
    14. Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
    15. "KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa..
    16. Tahrip edilen iskele onarıldı
    17. Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı
    18. Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi..
    19. "Meyve ve sebzeleri pestisitten..
    20. Yenişehir’e yeni komutan
    21. Koca çınarların piknik keyfi
    22. Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi..
    23. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü..
    24. Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya..
    25. Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası..
    26. Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    27. Karacabey’de meseleler “başkanla yüz..
    28. Bakanlık duyurdu: Saldırıya karşılık..
    29. GRAFİKLİ - 5 soruda Keşmir sorunu
    30. Daday’da Kalem Mahallesi Cami modern..
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması