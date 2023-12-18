Salçalı sosuyla fellah köftesi: köfte yiyen insanların vazgeçilmezi! Eğer böyle yaparsanız asla dağılmıyor!
Geleneksel mutfağımızın lezzetli bir örneği olan fellah köftesi, En sevilen lezzetlerinden bir olan sulu köfteyi bir de bu tarifle deneyin. Usta şef sulu köftenin dağılmaması için püf...
Salçalı Sosuyla Fellah Köftesi Tarifi İçin Malzemeler
1 buçuk su bardağı ince bulgur
1 çay bardağı irmik
2 su bardağı un
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı salça
2 su bardağı sıcak su
Tuz
Karabiber
Kimyon
Sosu İçin ;
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı salça
1 buçuk su bardağı su
Tuz
Servis için küçük bir kase sarımsaklı yoğurt ve ince doğranmış bolca maydanoz
Salçalı Sosuyla Fellah Köftesi Tarifi Nasıl Yapılır?
Geniş bir yoğurma kabına bulguru ve irmiği koyun üzerine sıcak suyu ekleyip üzerini de kapatarak 10 dakika bekletin.
Suyunu çektikten sonra içine diğer malzemeleri koyup güzelce yoğurun.
İyice yoğurduktan sonra şeklini vermek için avcunuzu küçük küçük ıslatarak misket şeklinde yuvarlayın.
Ortasına parmağınızla şekil vererek bütün köftelerinizi bu şekilde bitirin haşlamak için geniş bir tencereye suyu koyun.
Kaynadıktan sonra köftelerinizi atın 10 dakika kadar haşlayın ve pişince tabağa alın.
Sosu için tavaya yağı koyun salçasını katıp biraz kavurduktan sonra üzerine sarımsakları doğrayın.
Tuzunu da atıp karıştırarak suyunu ekleyin kaynayıp kıvam alan sosu köftelerinizin üzerine dökün.
Hepsinin ıslanmasına dikkat edin bol soslu olmalı ardından servis için ortasına yada üzerine komple nasıl tercih ederseniz.
Sarımsaklı yoğurdunuzu dökün incecik doğranmış maydanozlarla servisi tamamlayın. Afiyet olsun
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